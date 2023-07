Veröffentlicht am 26. Juli 2023 von wwa

KIRCHEN – Exklusives Wohnzimmerkonzert mit Nicolai Burchartz im Vintage Kontor in Kirchen! – Am Donnerstag, 3. August findet die erste Veranstaltung im Vintage Kontor statt.

In entspannter Wohnzimmer Atmosphäre können sich die Gäste auf einen außergewöhnlichen Abend mit tierischen Songs des Liedermachers Nicolai Burchartz freuen. Das Vintage Kontor präsentiert gemütliche Einrichtung mit alten Möbeln, die aufgearbeitet einem zweiten Leben als Lieblingsstück entgegenschauen. Dementsprechend gemütlich und anders ist dort die Atmosphäre bei einem Wohnzimmer-Konzert. Es fühlt sich eher so an, als ob man im Wohnzimmer bei Freunden zu einem Konzert zu Besuch ist.

„Wunder sind flüchtig und halten nicht lang. Es kommt drauf an, was du draus machst.“ Bei dem Singer Songwriter Nicolai Burchartz‘ muss man sich auf Texte gefasst machen, die tief unter die Haut gehen. Dafür, dass die gefühlvollen Songs niemals sentimental werden, sorgen die für Burchartz typische Leichtigkeit und sein Humor.

Im Song „Fashionking“ beispielsweise blafft der Chihuahua Kenny, der gemeinsam mit seinem Herrchen eine edle Designer-Herren-Boutique im schicksten Viertel Kölns betreibt, die Welt ganz in größenwahnsinnigen Chihuahua-Style an.

Boutique, Herrchen und Chihuahua gibt es wirklich, genauso wie die acht anderen Hunde, deren Geschichten Burchartz auf seinem aktuellen Album „Platz! Für mehr Gefühl“ in Worte und Töne gefasst hat.

Aber auch Tauben und Kühe begegnen uns in seinen Songs. Am Ende jedoch geht es ihm um das Menschliche, um das, was uns im Innersten bewegt und das, was uns verbindet. Nicolai ist ein Mann der Begegnungen und das spürt man auch auf seinen Konzerten, die er in ganz Deutschland und der Schweiz gibt. Er ist offen für alles Menschliche und taucht in seinen Songs tief in unsere Gefühle ein. „Du fragst nicht, wer du bist, ob es sein soll, wie es ist, und ich frage mich: Was ist schon normal?“

Nicolai ist gebürtiger Rheinländer und Wahlwuppertaler und gibt neben Konzerten auch Songwriting-Kurse für Erwachsene und Kinder.

www.nicolai-burchartz.de – https://www.instagram.com/nicolaiburchartz – https://www.patreon.com/NicolaiBurchartz

Veranstaltungsort ist Vintage Kontor, Hauptstraße 17, 57548 Kirchen. Einlass: Das Vintage Kontor ist am Veranstaltungstag ab 16 Uhr geöffnet. Start Konzert: 19 Uhr. Der Eintritt ist (fair) frei wählbar, es geht am Ende des Konzertes ein Hut für den Künstler durch die Reihen. Vor Ort gibt’s Kaltgetränke zu netten Preisen. Parkplätze gibt’s vor der Tür. Achtung: Aufgrund des begrenzten Platzes ist eine verbindliche Anmeldung unbedingt notwendig; Entweder per Mail hallo@vintage-kontor.com

oder per Whats App: 0176 24112381.