Veröffentlicht am 27. Juli 2023 von wwa

MAINZ – Regionale Transformationsbegleiter auch im Ahrtal gestartet

Auf der Suche nach einer passenden Weiterbildung, neuen beruflichen Perspektiven oder Fördermöglichkeiten für Qualifizierungen erhalten Erwerbstätige in Rheinland-Pfalz Unterstützung und Beratung durch regionale Transformationsbegleiter. Im Landkreis Ahrweiler ist im Juli ein weiteres Landesprojekt der Transformationsbegleiterinnen und -begleiter gestartet. „Für die Menschen, die im Ahrtal leben und arbeiten, ist die Transformation Herausforderung und Chance zu gleich – mehr noch als in anderen Regionen in Rheinland-Pfalz. Durch die Ausweitung unserer Landesprojekte können wir den Beschäftigten auch hier vor Ort ein individuelles Unterstützungsangebot machen, um den Wandel der Arbeits- und Lebenswelt gemeinsam erfolgreich gestalten zu können. Dabei bauen wir auf den Erfahrungen der bisherigen vier Landesprojekte auf“, sagte Transformationsminister Alexander Schweitzer bei seinem Besuch im Rahmen seiner Sommertour.

In nunmehr fünf Regionen in Rheinland-Pfalz bieten regionale Transformationsbegleiterinnen und -begleiter persönliche Hilfestellungen bei der Suche nach passenden Weiterbildungs- und Fördermöglichkeiten für Erwerbstätige. Grundlage hierfür ist die Analyse des eigenen Kompetenzprofils im vertraulichen Einzelgespräch. Die Projekte arbeiten dabei eng mit den örtlichen Agenturen für Arbeit zusammen und nutzen zusätzlich die Expertise der Transformationsagentur Rheinland-Pfalz. Im Ahrtal und in der Region Koblenz wird das Landesprojekt Transformationsbegleiter durch das Bildungswerk der rheinland-rheinhessischen Wirtschaft (BWRW) umgesetzt.

„Viele Menschen sind verunsichert angesichts der rasanten Veränderungen der Arbeitswelt. Wir lassen Beschäftigte und Betriebe dabei nicht alleine, sondern helfen ihnen, den Wandel erfolgreich zu gestalten. Die Transformationsbegleiterinnen und -begleiter bieten dabei Unterstützung auf Augenhöhe und sind auch während oder nach der Weiterbildung ansprechbar“, erklärte Transformationsminister Alexander Schweitzer.

Die Transformation der Arbeitswelt treffe im Ahrtal mit den immer noch den Alltag der Menschen bestimmenden Auswirkungen der Flutkatastrophe zusammen. Der Wiederaufbau biete jetzt die Möglichkeit, Veränderungsprozesse zielgerichtet anzugehen, so Arbeitsminister Schweitzer weiter.

„Das Ahrtal hat das Potenzial, mit den engagierten Menschen vor Ort und moderner Infrastruktur eine Modellregion für gelingende Transformation zu werden. Voraussetzung dafür sind qualifizierte Fachkräfte. Mit der Transformationsagentur als Lotse im Wandel, der Beratung durch unsere Transformationsbegleiterinnen und -begleiter und unserer finanziellen Förderung der beruflichen Weiterbildung unterstützen wir Beschäftigte und Betriebe dabei, zu Gewinnern der Transformation zu werden“, sagte Schweitzer abschließend.