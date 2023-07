Veröffentlicht am 26. Juli 2023 von wwa

PRACHT – Straßenausbauarbeiten an der K 57 haben begonnen

In der vergangenen Woche wurde die Deckschicht der K 57 in der Ortsdurchfahrt Niederhausen erneuert. Diese Erneuerung der Deckschicht wurde vorgenommen, um die Kreisstraße in einem ordentlichen Zustand an die Gemeinde zu übergeben.

Im Rahmen der Abstufung von Kreisstraßen wurde im Juni 2022 die Übernahme der K 57 vom Ortseingang Niederhausen (hinter Eisenbahnbrücke) bis Kreuzung Schulstraße – Bergstraße in Pracht angeordnet. Mit dem Kreis wurde vereinbart, dass die Ortsdurchfahrt eine neue Deckschicht erhält und für den Rest der Straße erhält die Gemeinde einen Ablösebetrag für die unterlassene Unterhaltung.

Die Ortsdurchfahrt Wickhausen sowie die freie Strecke an der Hohen Grete und der Straßenbereich über die Eisenbahnlinie (Eisenbahnbrücke) bleiben als Kreisstraße K 57 bestehen.

Wie die Bauausführende Firma STRABAG aus Hachenburg mitgeteilt hat, wird mit den Bauarbeiten für die Ortsdurchfahrt Wickhausen in circa zwei Wochen begonnen. Geplant ist, je nach Material Lieferung, in dem Bereich von der Hohen Grete aus kommend zu beginnen. Für die Beeinträchtigungen während den Bauarbeiten und die Umleitung des Verkehrs wird um Verständnis gebeten. (use) Fotos: OG Pracht