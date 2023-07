Veröffentlicht am 26. Juli 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Bundestagsabgeordneten (SPD) Martin Diedenhofen in der Geschäftsstelle des AWO

Zu einem informativen Gespräch trafen sich die AWO Betreuungsvereine im Landkreis Altenkirchen mit dem Bundestagsabgeordneten (SPD) Martin Diedenhofen in der Geschäftsstelle des AWO Betreuungsvereins in Altenkirchen. Die Vorsitzenden Maria Fuchs und Horst Klein stellten die Tätigkeit der Vereine vor. Aktuelle Aspekte des Betreuungsrechts erörterte der Geschäftsführer Dr. Holger Ließfeld und formulierte Wünsche an die Politik, um das Betreuungswesen und die Existenz der Betreuungsvereine im Land zu sichern. Diedenhofen hob die Wichtigkeit des ehrenamtlichen Engagements in den Betreuungsvereinen hervor und sagte einen regelmäßigen Austausch und Unterstützung zu.