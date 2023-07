Veröffentlicht am 26. Juli 2023 von wwa

SELBACH – Melanie Puce ist neue Selbacher Schützenkönigin

Die St. Hubertus-Schützenbruderschaft Selbach hatte am Sonntag, 23. Juli 2023 zum traditionellen Vogelschießen eingeladen. Zu Beginn legten rund 20 Aspiranten auf den von Peter Wagener gebauten Aar an. Die Zahl reduzierte sich aber im Lauf des späten Nachmittags und so schossen um 19 Uhr nur noch fünf mehr oder weniger ernsthaft interessierte Schützen mit. Hatte jeder am Anfang noch je fünf Schüsse frei, waren es jetzt nur noch drei. Dann ordnete Wagener an: „Der Vogel wankt verdächtig, jetzt geht es abwechselnd mit je einem Schuss weiter“. Der Stellvertretende Brudermeister behielt recht: Schon kurz nach 20 Uhr fielen nach einem Treffer von Melanie Puce die Reste des arg zerzausten Vogels herab. Es war der 321. Schuss bei einem dann doch recht spannenden Wettbewerb auf eine Distanz von 25 Meter.

Die Flügel hatten zuvor Stephan Decker und Dennis Weber „erwischt“. Die frischgebackene Schützenkönigin wurde begeistert gefeiert, genau wie die schon am Nachmittag erfolgreichen Jamie Bönkendorf (Jungschützenkönig), Felix Oberländer (Schülerprinz) und Maira Iwan (Bambiniprinzessin). Zu den ersten Gratulanten zählten Brudermeister Stephan Decker und Präses Pfarrer Martin Kürten.

Dann schritt man zum Übergeben der Majestätsinsignien, womit der Weg zum Schützen- und Heimatfest am kommenden Sonntag,30. Juli 2023 frei ist. Es beginnt um 9:00 Uhr mit der Annenprozession und dem anschließenden Gottesdienst auf dem Dorfplatz. Der Marsch im Beisein der Gastvereine geht zum Schützenhaus, wo ab 11:00 Uhr der Musikverein Brunken zum Tanz aufspielt. Der Nachmittag steht im Zeichen eines fröhlichen Beisammenseins mit DJ Dieylani. (bt) Fotos: Bernhard Theis