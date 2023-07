Verkehrsunfall in Altenkirchen – Fahrradfahrer verletzt

Veröffentlicht am 25. Juli 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Verkehrsunfall in Altenkirchen

Montagmittag, 24. Juli 2023, gegen 14.00 Uhr, ereignete sich in Altenkirchen, am Konrad-Adenauer-Platz, ein Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr ein 17-jähriger Fahrradfahrer von einem Fußgängerbereich auf die Fahrbahn und kollidierte mit einem, auf der Straße fahrenden Pkw. Der Fahrradfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Quelle: Polizei