Veröffentlicht am 25. Juli 2023 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Neuer Schützenkönig auf der Birkener Höhe heißt Martin Leidig

Das 55. Vogelschießen der St. Hubertus Schützenbruderschaft erwies sich als ein Abend voller spannender Wettkämpfe: Nicht nur die drei Majestätenwürden im Jugendbereich waren heiß begehrt und hart umkämpft. Bereits kurz nach Beginn der Veranstaltung im Anschluss an den traditionellen Marsch vom Schulhof zum Schützenhaus „Auf dem Uhlenberg“ unter Begleitung der Bergkapelle „Vereinigug“ konnte die erste Siegerin bekannt gegeben werden: Neela Waigel setzte sich mit 22 Ringen im Bambiniwettkampf gegen ihren Bruder Devin Waigel durch und löst ihn somit dieses Jahr als Bambiniprinzessin ab.

Mit einem Unterhaltungskonzert der Bergkapelle ging es weiter im Programm, während die Schüler- und Jugendwettkämpfe eröffnet wurden. Nach dem 256. Schuss konnte sich beim Jugendwettbewerb Philip Bender gegen fünf Mitstreiter und Mitstreiterinnen durchsetzen und wird die Bruderschaft als neuer Jungschützenkönig durch die nächste Saison begleiten. Kurz darauf fiel auch der Vogel im Schülerwettbewerb – mit dem 340. Schuss erlangte Sophie Tilizki die Prinzessinnenwürde im Wettstreit gegen drei Mitbewerber.

Nachdem die Jugendwettkämpfe abgeschlossen waren, konnte das Ringen um die Kaiserwürde eröffnet werden, die traditionell alle fünf Jahre auf der Birkener Höhe ermittelt wird. Hierzu meldeten sich ebenfalls viele Interessierte an, gegen die sich Hans Joachim Quast mit dem 163. Schuss behauptete.

Als Hauptevent des Abends eröffneten André Rödder als Schießmeister und Brudermeister Florian Jung anschließend den Wettkampf um den Königsvogel. Bereits zu Beginn gab es 30 Schützinnen und Schützen, und bis zum Ende blieb es spannend – sieben der Kontrahentinnen und Kontrahenten hielten bis zum letzten Schuss auf den hölzernen Aar. In einem mehr als spannenden Wettkampf fiel dieser in den späten Abendstunden mit dem 378. Schuss durch Martin Leidig – er darf im 55. Jubiläumsjahr nun in die Fußstapfen seines Großvaters treten, der im Jahr 1981 die Königswürde erlangte.

Der Abend klang bis in die Nachtstunden hinein mit Tanzmusik durch das Duo „Surpreme“ aus, auch ein Eröffnungstanz mit den zukünftigen Majestäten durfte hier natürlich nicht fehlen.

Ein großer Dank galt ebenso der DRK Bereitschaft Birken-Honigsessen für die – wie jedes Jahr – zuverlässige Übernahme des Sanitätsdienstes sowie der Metzgerei Hans Wurst für die Verpflegung der Gäste und den Reinigungszwergen aus Wissen, die ebenso jedes Jahr einen wichtigen Beitrag zum Gelingen der Veranstaltung leisten.

Die Bruderschaft freut sich auf das kommende Schützenfest vom 5. bis zum 7. August mit ihren neuen Majestäten und lädt, wie jedes Jahr, Groß und Klein herzlich dazu ein, auf dem Schützenplatz in der Dorfmitte mitzufeiern.