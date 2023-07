Veröffentlicht am 24. Juli 2023 von wwa

PÖLICH – Vermisste 86-Jährige gefunden

Die seit Sonntagnachmittag, 23. Juli, vermisste Sieglinde Emilie Wallerath wurde am Montagnachmittag, 24. Juli 2023 gefunden. Nach intensiven Suchmaßnahmen, bei denen die Polizeiinspektion Schweich durch die Freiwilligen Feuerwehren, Kräfte der Bereitschaftspolizei und der Wasserschutzpolizei unterstützt wurden, trafen Einsatzkräfte die 86-Jährige auf einem Wanderweg oberhalb der Ortslage Schleich an. Sie befindet sich nun in medizinischer Behandlung. Quelle: Polizei