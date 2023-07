Veröffentlicht am 24. Juli 2023 von wwa

HELMENZEN – Tageswohnungseinbruch in Helmenzen

Sonntag, 23. Juli 2023, kam es zwischen 12.00 und 16.50 Uhr in Helmenzen, in der Rehhardt, zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei beschädigten die Täter die Haustür eines Einfamilienhauses und verschafften sich so Zugang zum Gebäude. Anschließend entwendeten sie einen Bargeldbetrag in dreistelliger Euro Höhe. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise. Quelle: Polizei