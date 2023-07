Veröffentlicht am 24. Juli 2023 von wwa

LINZ am RHEIN – Dreister Fall des Ladendiebstahls und versuchten Betruges in Linz

Samstag, 22. Juli 2023 wurde die Polizeiinspektion in Linz über einen besonders dreisten Fall eines Ladendiebstahls und versuchten Betruges in Kenntnis gesetzt. Ein 21jähriger polizeibekannter junger Mann nahm in Begleitung seiner Freundin in einem großen Einkaufsmarkt in Linz mehrere Elektrogeräte aus dem Regal und verstaute sie in einem mitgeführten Kinderwagen. Der Wert der Gegenstände betrug 160 Euro. An der Kasse versuchte er die zuvor entwendete Ware gegen Bargeld umzutauschen, scheiterte jedoch, da er keinen Beleg vorweisen konnte. Daraufhin suchte er eine weitere Filiale des Einkaufsmarktes in Unkel auf, um dort einen Tausch der Ware gegen Bargeld durchzuführen. Ein aufmerksamer Mitarbeiter dort wurde misstrauisch und konnte den versuchten Betrug schnell erkennen. Gegen den jungen Mann sind nun zwei Strafanzeigen eingeleitet worden. Quelle: Polizei