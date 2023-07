Veröffentlicht am 24. Juli 2023 von wwa

FÜRTHEN – Sachbeschädigung an Raiffeisenfigur in Fürthen

In der Zeit zwischen Freitagabend, 21., 18.00 Uhr, und Samstagvormittag, 22. Juli 2023, 11.00 Uhr, wurde in Fürthen eine Raiffeisenfigur beschädigt. Das Kunstobjekt war vor der Fischerhütte aufgestellt und fest verschraubt. Unbekannte Täter rissen die Figur aus der Verankerung und warfen sie in die Sieg. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise. Quelle: Polizei