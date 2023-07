Veröffentlicht am 24. Juli 2023 von wwa

MARENBACH – Schützenfestsonntag gestaltet sich in Marenbach mit Festumzug, Parade und Platzkonzert

Mit viel Zuversicht und Wunschdenken blickten die Marenbacher Schützen am Sonntagvormittag auf die Mittagszeit. Seit Samstagabend regnete es in der Region und es schien auch, so sah es am Sonntagvormittag aus, vorerst nicht aufhören zu wollen. Doch siehe da, die Zuversicht gewann Oberhand und zur Mittagszeit stellte der Regen seine Tätigkeit ein. Jetzt musste es nur noch die nächsten zwei Stunden so bleiben. Es blieb. Begrüßung, Festzug durch den Ort und die Parade am Schützenhaus nahmen ihren gewohnten Lauf. Schützenhauptmann Julian Eschemann ließ Schützen und Musiker auf der Durchgangsstraße, Im Unterdorf, antreten. Das waren die Westerwaldklänge Asbacher Land, Schützengesellschaft Altenkirchen mit König Thomas I. Niederhausen, KKSV Döttesfeld mit König und Kaiser Patrick I., KKSV Orfgen mit König Jason I. Kohlenbeck, Schützenverein Leuzbach-Bergenhausen mit König Achim I. John, SV Maulsbach mit Königin Petra I. Heuten, SV „Adler“ Michelbach 1958 mit König Eberhard I. Schreiner, SV „Im Grunde“ Marenbach mit Königin Mara I. Welter, den Ehrengästen Bürgermeister Fred Jüngerich, Ortsbürgermeister Wilfried Stahl und Stadtbürgermeister Ralf Lindenpütz.

Stillgestand, die Augen links, die Fahnengruppe der Marenbacher zog auf. An der Zugspitze angekommen meldete Hauptmann Eschemann Ihrer Majestät Mara I. die Schützen zur Begrüßung angetreten. Gemeinsam mit Prinzgemahl, Kaiserin, Schützenmeister, Kronprinzessin und Bambiniprinzessin schritt die Königin die Front ab, grüßte die Fahnenabteilung und per Händedruck auf dem Rückweg die Majestäten und Vorstände der befreundeten Vereine.

Rechts um, im Gleichschritt marsch und der Schützenzug setzte sich in Richtung Festplatz in Bewegung. Die Majestäten, Vorstande und Ehrengäste nahmen eine Abkürzung und postierten sich am Straßenrand am Schützenhaus. Die Westerwaldklänge Asbacher Land nahmen ihren Platz ein und die Schützen paradierten grüßend mit Augen rechts an der königlichen Phalanx vorbei und ins Festzelt. Dort wurden die Gäste noch einmal begrüßt, bevor die Westerwaldklänge Asbacher Land ihr Konzert präsentierten und die Majestäten der befreundeten Vereine der Marenbacher Königin Mara I. ihre Aufwartung machten. Fotos: Renate Wachow