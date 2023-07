Veröffentlicht am 23. Juli 2023 von wwa

SCHEUERFELD – Waschbär besucht Scheuerfeld

Durch einen Anwohner wurde am Samstagabend, 22. Juli 2023 ein Waschbär gemeldet, der in einer Biotonne saß und sich an den Essensresten labte. Problematisch war nur, dass das Tier es nicht mehr schaffte aus eigener Kraft die Tonne zu verlassen. Durch die eingesetzten polizeilichen Tierretter wurde die Tonne umgeworfen, so dass das Tier in die Freiheit entfliehen konnte. Quelle: Polizei