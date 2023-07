Veröffentlicht am 23. Juli 2023 von wwa

WISSEN – Körperliche Auseinandersetzung auf Polterabend in Wissen

Am späten Samstagabend, 22. Juli 2023 kam es im Laufe eines Polterabends zu einer körperlichen Auseinandersetzung in dessen Folge einer der Beteiligten mit einem Messer seinem Kontrahenten eine Schnittverletzung am Bauch zuführte. Der Mann wurde nach Entnahme einer Blutprobe dem Gewahrsam der Polizei Betzdorf zugeführt, wobei er die Beamten beleidigte. Die Verletzung des Geschädigten bedurfte der ärztlichen Behandlung. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Quelle: Polizei