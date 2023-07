Veröffentlicht am 23. Juli 2023 von wwa

MARENBACH – Mara Welter feierlich zu Schützenkönigin Mara I. des Schützenvereins „Im Grunde“ Marenbach gekrönt

So wünscht man sich einen Festabend. Das Wetter erträglich, das Festzelt gut gefüllt mit Schützen und Gästen. Der Schützenverein „Im Grunde“ Marenbach hatte zum großen Krönungsabend mit Königsball ins Festzelt am Schützenplatz eingeladen. Vor geraumer Zeit hatten die Marenbacher ihre neuen Majestäten ermittelt, am Samstagabend galt es nun diese zu krönen. Vom tosenden Beifall begleitet zogen die Marenbacher Schützen ins Festzelt ein und nahmen im offenen Karree vor der Bühne Aufstellung. Vor der Bühne die alten und neuen Majestäten, links die Thronpaare, rechts die Schützen, in der Mitte die Fahnengruppe. Auf der Bühne der Frauenchor Busenhausen unter der Leitung von Chorleiter Harald Gerhards und am Podest Schützenmeister Michael Gansauer.

Schützenmeister Gansauer ließ in seiner Krönungsrede noch einmal den Wettbewerbstag Revue passieren. Dankte den scheidenden Majestäten für ihr beispielhaft absolviertes Regentschaftsjahr und wünschte den neuen Majestäten ein erlebnisreiches Jahr. Die scheidende Königin Katharina I. Eschemann ließ er entschuldigen, hatte sie doch erst vor wenigen Tagen für ein neues Vereinsmitglied gesorgt. Prinzgemahl Julian hatte die Insignien der Majestät auf einem roten Kissen mitgebracht.

Gemeinsam mit seinem Stellvertreter Stefan Porath nahm er die Verabschiedungen und Krönungen vor, während der Chor die Szene mit Liedgesang begleitete. Mara I. Weller erhielt Königskette und Königinnenkrone. An ihrer Seite wird sie von Prinzgemahl Sebastian Cramer begleitet. Die kleine Mona Liebegott erhielt die Bambinikette. Als Kronprinzessin löst Milena Roezel Leonard Theis ab. In diesem Rahmen erhielt Ex Prinzgemahl Julian Eschemann seinen Säbel von seiner Stellvertretung überreicht und darf nun am Sonntag wieder als Schützenhauptmann die Führung der Schützen übernehmen.

Nach einer kurzen Pause eröffnete das Königspaar Mara I. und Sebastian, gerahmt von den Thronpaaren den Königsball. Fotos: Renate Wachow