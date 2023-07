Veröffentlicht am 27. Juli 2023 von wwa

HACHENBURG – Feier den Markt mit TikTok-Star RIAN – Support Finn & Jonas

Am Donnerstag, 3. August um 19.15 Uhr ist Rian, einer der zur Zeit erfolgreichsten TikToker Österreichs auf Einladung der Hachenburger KulturZeit zu Gast in der beliebten Open-Air-Konzertreihe Treffpunkt Alter Markt. Happy-Vibes – das ist RIAN. Schon bei seiner ersten Single wurden Formatradios wie Ö3 auf ihn aufmerksam – danach ging es Schlag auf Schlag. RIAN spielte etliche Supportshows, war mit Max Giesinger und Josh auf Tour und teilte sich auf Festivals die Bühne mit Größen wie Cro und Bausa.

Rian zeigt regelmäßig mit millionenfachen Views auf allen möglichen Plattformen was in ihm steckt. Sein Ziegen-Song „Schwarzes Schaf“ wurde mit über 40 Millionen Klicks zu einem viralen Hit. Er mischt Einflüsse aus Pop, Hip-Hop, aber auch Indie zusammen, um mit einer ordentlichen Prise Humor das „Glücklich sein“ wieder salonfähig zu machen. Egal ob musikalisch oder mit lustigen Comedy-Einlagen im Netz – für Unterhaltung ist bei RIAN in jedem Fall gesorgt.

Als Support-Act sind Finn & Jonas dabei, die deutschsprachigen Indie-Pop mit selbstironischen und sozialkritischen Themen verbinden. Bekannt geworden sind sie durch ihre Teilnahme als Nachwuchskomponisten bei „Dein Song“. In Hachenburg haben die beiden ihre komplette Band mit dabei, die ihrer Musik eine ganz eigene Handschrift verleiht. Dank des Sponsorings der Rhenag ist der Eintritt frei. Feier den Markt!