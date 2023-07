Veröffentlicht am 27. Juli 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Vorbeischauen, verweilen und mittendrin sein – „Neuwied blüht auf!“ geht in die nächste Runde

Der Sommer ist da, die Sonne lacht – also ab in die Neuwieder Innenstadt? Auf jeden Fall! Von Ende Juli bis Anfang September lohnt es sich besonders, in der City vorbeizuschauen. Denn die Sommerkampagne „Neuwied blüht auf!“ geht in die nächste Runde. Auch dieses Jahr macht die Initiative des Netzwerk Innenstadt, der Stadt Neuwied und der Deichstadtfreunde erneut neugierig: Alle zwei Wochen laden an vier Samstagen unterschiedliche Programmpunkte zum Verweilen und Spaß haben ein.

„Die Deichstadt tanzt“ steht am Samstag, 29. Juli, als Erstes auf dem Programm. An unterschiedlichen Orten in der Innenstadt können tolle Tanzeinlagen bewundert werden. Diese präsentiert die ADTV Tanzschule Marc Daumas von 11 bis 15 Uhr immer im 20-Minuten-Takt.

Reichlich heiter wird es am Samstag, 12. August: Die „Funny Freaks“ verbreiten als frech farbenfrohe Gesellen zwischen 11 und 15 Uhr ausgiebig Frohsinn in der City. Aber auch ein wenig Schabernack darf nicht fehlen. Mit ihrer herzlichen Art und ihrem verschmitzten Wesen begeistern die Walkacts ganz sicher nicht nur Kinder.

Zwei Wochen später besucht dann das Zeitreiseduo die Deichstadt. Am Samstag, 26. August, sind die beiden – ebenfalls von 11 bis 15 Uhr – mit ihren Maschinen unterwegs und nehmen gerne auch Fahrgäste in ihrer Kutsche mit. Außerdem weiß das Zeitreiseduo mit kleinen Zaubereien und Akrobatik zu unterhalten.

Mit den Aktionstagen „Heimat shoppen“ neigt sich die diesjährige Kampagne „Neuwied blüht auf!“ schließlich dem Ende zu. Passend dazu wird es am Samstag, 9. September, um 14 Uhr auch wieder eine Modenschau auf dem Luisenplatz geben. Vorher heißt es aber noch einmal: „Die Deichstadt tanzt“ mit der ADTV Tanzschule Marc Daumas.