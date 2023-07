Veröffentlicht am 27. Juli 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Haus Felsenkeller lädt zum Tag der offenen Tür ein.

Schon lange hat es das nicht mehr gegeben. Ein Tag der offenen Tür, eine öffentliche und große Veranstaltung im und um das Haus Felsenkeller. Am 13. August wird es endlich mal wieder so weit sein.

In der bewegten Zeit voller Veränderungen der letzten Jahre war es schwierig, langfristig Termine zu planen, zusätzliche Projekte anzugehen. Den Betrieb des Felsenkellers stabil aufrecht zu erhalten und für die Zukunft fit zu machen, hat alle Ressourcen gebunden. Es haben viele Menschen auf unterschiedliche Arten geholfen und dafür ist immer wieder großer Dank auszusprechen. So fasst Ingo Nachtigall die Arbeit der letzten Jahre zusammen. Dennoch oder gerade deshalb trägt das Team schon lange Zeit die Idee mit sich, einen bunten und unterhaltsamen Tag zu veranstalten. Der Tag der offenen Tür – mit allen Freunden des Hauses, Kooperationspartnern und Referenten – ist nun die Umsetzung dieser Idee. Es wird verschiedene Infostände geben, Schnupperangebote ins Kursprogramm, natürlich Speis und Trank aus dem Na Endlich Vollwertrestaurant. Ein besonderer Workshop widmet sich dem „Was verbindet Ihr mit dem Felsenkeller?“ und dem „Wo geht es hin mit dem Felsenkeller?“. Unter dem Titel „Quo vadis – Felsenkeller?“ können sich interessierte Menschen einbringen, ihre persönliche Erinnerung oder Verbindung mit dem Haus und dem Veranstaltungsangebot erzählen. Und natürlich auch eigene Ideen einbringen, wohin die Reise des Felsenkellers gehen soll – in, mit und für Altenkirchen und die Region. Alle sind sehr gespannt auf neue Ideen und Wünsche.

Wer also gern dabei sein möchte, das Haus, das Team und die Inhalte des Felsenkellers (besser) kennenlernen möchte, sollte diesen Tag nicht versäumen. Von 11:00 bis 17:00 Uhr gibt es einiges zu tun, zu erleben und genug Gelegenheit, einfach nur eine gute Zeit zu haben.

Für Fragen melden Sie sich gern unter Telefon: 02681 986412.