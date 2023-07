Veröffentlicht am 25. Juli 2023 von wwa

WISSEN – Erfolgreiche Abschlussprüfungen: 179 Auszubildende haben bestanden

Insgesamt 179 Auszubildende in den unterschiedlichsten Berufen haben ihre zwei- bzw. dreijährige Ausbildung in Betrieben des Landkreises Altenkirchen absolviert und nun mit Erfolg abgeschlossen.

„Sie haben sich dem hohen Niveau der Prüfungsanforderungen gestellt. Alle Anstrengungen haben sich gelohnt,“ lobte Burkhard Schneider, Schulleiter der Berufsbildenden Schule Wissen in seinem Grußwort.: „Wir sind Partner und folgerichtig beenden wir die Ausbildung gemeinsam in diesem feierlichen Rahmen,“ so Schneider.

Man müsse die duale Ausbildung wieder mehr in den Fokus rücken. „Eine Bildungskarriere des Kindes gilt nicht als gescheitert, wenn das Kind nicht das Gymnasium besucht und anschließend studiert,“ unterstrich Schneider.

IHK-Regionalbeiratsmitglied Andreas Winters ging in seiner Ansprache neben der Wertschätzung des Prüferehrenamtes sowie der regionalen Ausbildungsbetriebe auf das Thema Digitalisierung ein: „Unsere Wirtschaft steht vor einem Umbruch, beruflich Qualifizierte sind in einer digitalisierten Wirtschaft unentbehrlich,“ betonte er.

Die Auszubildenden nahmen die Zeugnisse von Michael Schimmel (Schulleiter BBS Betzdorf-Kirchen), Burkhard Schneider (Schulleiter BBS Wissen), Kristina Kutting (IHK-Regionalgeschäftsführerin für die Landkreise Altenkirchen und Neuwied) sowie Andreas Winters (Rewi Druckhaus und IHK-Regionalbeiratsmitglied) entgegen.

Gewerblich-technische Berufe: Anlagenmechaniker (1), Bauzeichner Architektur (4), Berufskraftfahrer (4), Elektroniker für Betriebstechnik (11), Fachkräfte für Metalltechnik – Konstruktionstechnik (3), Holzmechaniker (2), Industriemechaniker (8), Konstruktionsmechaniker (2), Maschinen- und Anlagenführer (6), Mechatroniker (3), Technische Produktdesigner Maschinen- und Anlagenkonstruktion (4), Technische Systemplaner Stahl und Metallbautechnik (3), Zerspanungsmechaniker (4)

Kaufmännische Berufe inkl. Gastronomie: Fachinformatiker (13), Fachkräfte für Lagerlogistik (3), Fachlageristen (10), Fachpraktiker Küche (3), Fachpraktiker Service in sozialen Einrichtungen (2), Industriekaufleute (22), IT-System-Elektroniker (2), Kaufmann für Büromanagement (17), Kaufmann für IT-System-Management (1), Kaufmann im Einzelhandel (23), Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement (2), Koch, Köchin (3), Verkäuferin (23)

Die feierliche Zeugnisübergabe wurde von der Lehrerband „Paedpur“, einem gemeinsamen Musikprojekt der beiden Berufsschulen Betzdorf-Kirchen und Wissen sowie des Berufskollegs AHS Siegen musikalisch umrahmt.