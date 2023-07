Veröffentlicht am 24. Juli 2023 von wwa

KOBLENZ – Oberbürgermeister David Langner zu Gast im Videopodcast der Hochschule Koblenz

An der Hochschule Koblenz macht seit einiger Zeit ein gelbes Sofa Furore: Das farbenfrohe Sitzmöbel diente während der Pandemie als Kulisse für virtuelle Veranstaltungen und hat sich inzwischen als Hauptrequisit der Videopodcastreihe „Auf dem gelben Sofa mit […!]“ der Hochschule Koblenz etabliert. Nun nahm auch der Koblenzer Oberbürgermeister David Langner vor dem Kurfürstlichen Schloss in Koblenz auf dem gelben Sofa Platz, um mit dem Hochschulpräsidenten Prof. Dr. Karl Stoffel unter anderem über den Hochschulstandort Koblenz zu sprechen. Diese und dreizehn weitere Folgen sind auf dem YouTube-Kanal der Hochschule Koblenz unter www.youtube.com/@hochschulekoblenz auf der entsprechenden Playlist abrufbar.

Warum sollten junge Menschen in Koblenz studieren? Wie könnte mehr studentischer Wohnraum geschaffen werden? Welche Chancen haben die Absolventinnen und Absolventen der Hochschule Koblenz auf dem hiesigen Arbeitsmarkt? Und was würde der Oberbürgermeister selbst gerne noch lernen? Mit diesen und weiteren Fragen traten Karl Stoffel und David Langner in einen unterhaltsamen Austausch, der zeigte, dass Stadt und Hochschule bereits viele gemeinsame Anknüpfungspunkte haben und ihre Kooperation noch intensivieren möchten. David Langner betont: „Ich finde es sehr erfreulich, dass die Hochschule und die Stadtverwaltung offen sind für vielfältige Kooperationen. Davon profitieren beide Seiten.“

Die Aufzeichnung des neuen Videopodcasts mit dem Oberbürgermeister bedeutet eine Änderung in der Konzeption des Formats, wie Karl Stoffel als Gastgeber der Talkrunde erklärt: „Bis jetzt habe ich immer Angehörige der Hochschule Koblenz auf unserem gelben Sofa begrüßen können – Studierende, Angestellte, Professorinnen und Professoren, um mit ihnen über aktuelle Projekte und Themen zu sprechen.“ Nun sei Kreis der Interviewten um Menschen von außerhalb erweitert worden, die der Hochschule Koblenz nahestehen, die sie im Rahmen einer Kooperation oder auf anderem Wege unterstützen: „Ich freue mich ganz besonders, dass sich als erster externer Gast der Koblenzer Oberbürgermeister Zeit für unser Gespräch auf dem gelben Sofa genommen hat.“

Auch in den bisherigen Folgen des Videopodcasts der Hochschule Koblenz unterhält sich der Hochschulpräsident mit spannenden Persönlichkeiten, beispielsweise mit der Kinderschutzprofessorin Prof. Dr. Kathinka Beckmann oder mit den beiden IT-Leitern Johannes Fondel und Jürgen Redwanz, die über Cybersicherheit an der Hochschule Koblenz berichten. Dabei wechselt das gelbe Sofa zuweilen den Ort: Beispielsweise diente es auf dem Beachvolleyballfeld des Campus Remagen als Sitzmöbel für das Gespräch mit Studierenden. In der Weihnachtsfolge fand es sich in einer winterlich-festlichen Kulisse wieder.

Der Videopodcast „Auf dem gelben Sofa mit […!]“ ist auch Teil des zweimal im Semester verschickten Newsletters, mit dem die Hochschule Koblenz über aktuelle Projekte informiert und den alle Interessierten auf der Homepage www.hs-koblenz.de/campuscompass kostenlos abonnieren können. Dort sind stehen auch alle bisherigen Ausgaben des Newsletters zur Verfügung.

Foto: Prof. Dr. Karl Stoffel (links) mit dem Koblenzer Oberbürgermeister David Langner auf dem gelben Sofa vor der malerischen Kulisse des Kurfürstlichen Schlosses (Foto: Hochschule Koblenz/Gandner)