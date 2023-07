Veröffentlicht am 24. Juli 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – Die letzten Spiele vor den Sommerferien

Am Wochenende fanden die letzten Mannschaftsspiele für die U19 Mannschaft des Badmintonclub Altenkirchen vor den Sommerferien statt. Die U19er Robin Krämer, Lena Siemens und Alwina Boiko hatten tatkräftige Unterstützung von den U15-Spielern Nils Schüler und Ben Schumacher, die das Herrendoppel stellten.

Im ersten Spiel gegen den BC Mayen konnte der BC Altenkirchen fast alle Spiele im einstelligen Bereich gewinnen und gewann auch in der Gesamtwertung mit 1:4. Gegen DJK Plaidt war es sehr knapp. Im Damendoppel gaben Alwina Boiko und Lena Siemens alles, doch leider verloren sie den dritten Satz mit 19:21. Robin Krämer und Lena Siemens schafften es im Mixed, ebenfalls in drei spannenden Sätzen, einen Sieg zu holen. Zudem schaffte es Robin im Herreneinzel seinen Gegner zu besiegen, so verlor Altenkirchen knapp mit 2:3. Im letzten Spiel gegen TB Andernach konnten das Herren- und Dameneinzel gewonnen werden, so ging das Spiel knapp mit 2:3 für Andernach aus.

Am Tag zuvor war auch die U15 Mannschaft, bestehend aus Noel Horvath, Lars Schumacher, Rita Schipschi, Nils Schüler, Ben Schumacher und Konstantin Schiwietz, sehr aktiv. Das erste Spiel wurde gegen DJK Westerwald 1 gespielt. Es waren schöne Ballwechsel und ein spannendes Spiel mit drei Sätzen zu sehen, doch leider waren die Gegner überlegen und gewannen. Gegen den BC Remagen waren die Sätze enger, es gab zwei spannende Dreisatzspiele und schließlich konnte das zweite Doppel mit Rita Schipschi und Nils Schüler gewonnen werden. So verlor Altenkirchen 5:1 gegen Remagen. Die Mannschaft Mendig ist leider nicht angetreten, weswegen das Spiel mit 6:0 an Altenkirchen ging.

Auch wenn die GegnerInnen sehr stark und erfahren waren, konnten sowohl die U15- als auch die U19-Mannschaft wertvolle Erfahrung sammeln. Gemeinsam mit den TrainerInnen werden sie gemeinsam im Training auf die Rückspiele hinarbeiten.