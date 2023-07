Veröffentlicht am 24. Juli 2023 von wwa

LINZ – Landtagsabgeordnete Lana Horstmann (SPD) besucht am EU-Projekttag die BBS Alice- Salomon-Schule Linz

Die Landtagsabgeordnete Lana Horstmann (SPD) besuchte anlässlich des EU-Projekttages die Alice-Salomon-Schule in Linz am Rhein. Dass das Thema Europa der Alice-Salomon-Schule in Linz sehr am Herzen liegt, wurde schnell aus den vielen Projekten der BBS ersichtlich. So nimmt die Schule unter anderem an dem Programm Erasmus+, mit dem z.B Praktika, Kursfahrten und Austauschprogramme im EU-Ausland durchgeführt werden, teil.

Die Schülerinnen und Schüler des Berufsvorbereitungsjahres sowie die angehenden Erzieherinnen und Erzieher informierten die Landtagsabgeordnete begeistert über ihr dreiwöchiges Italien-Praktikum, das als innovatives Jugendprojekt erstmalig in diesem Jahr an der BBS Linz durchgeführt wurde „Mir ist es sehr wichtig, dass alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule an Erasmus+ partizipieren können, die ganz jungen aus dem Berufsvorbereitungsjahr bis zu den Älteren in der BOS 2 oder in den Fachschulen“, so Schulleiterin Doris Schulte-Schwering. Landtagsabgeordnete Lana Horstmann war sehr interessiert an den Erlebnissen der Schülerinnen und Schüler und überreichte ihnen ihr EU-Zertifikat.

Anschließend hatten Schüler- und Lehrerschaft die Möglichkeit ins Gespräch zu kommen. Bei der Diskussions- und Fragerunde wurden Themen wie politische Alltag aussieht oder auch politische Schwerpunkte besprochen. Auch das 49-Euro-Ticket oder die bessere Bezahlung der sozialen und pflegerischen Berufe wurden diskutiert.

Lana Horstmann zeigte sich begeistert von den vielen Aktivitäten, die an dieser Schule stattfinden: „Ich finde es toll, dass sich die Schulgemeinschaft der Alice-Salomon-Schule in Linz so intensiv mit den Themen Europa und Europäische Union auseinandersetzt und die europäischen Werte an der Schule gelebt werden.“ so die Landtagsabgeordnete.

Lana Horstmann dankt der Alice-Salomon-Schule Linz für die Organisation der Veranstaltung und freut sich auf den weiteren Austausch mit der Alice-Salomon-Schule Linz.

Pressemitteilung des Büros von Lana Horstmann, MdL. Foto: Jutta Döring