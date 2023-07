Veröffentlicht am 22. Juli 2023 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Betzdorf

Freitagmittag, 21. Juli 2023 um 12:00 Uhr missachtete ein 32jähriger Fahrzeugführer in der Scheuerfelder Straße in Betzdorf die Vorfahrt einer 42jährigen Fahrzeugführerin, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Beide Unfallbeteiligten wurden verletzt, es entstand erheblicher Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen. Der 32jährige Unfallverursacher stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Darüber hinaus erwartet ihn eine Strafanzeige. Quelle: Polizei