Veröffentlicht am 22. Juli 2023 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall auf der L 278 – eine Person verletzt

Freitagnachmittag, 21. Juli 2023, um 15:20 Uhr ereignete sich auf der L 278 ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person Verletzungen erlitt. Der Fahrer eines Skoda fuhr von Morsbach in Richtung Wissen. Während eines starken Regenschauers kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte rechtseitig gegen einen Felsen. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt und den Rettungsdienst aus Wissen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Quelle: Polizei