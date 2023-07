Veröffentlicht am 22. Juli 2023 von wwa

WISSEN – Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Wissen

Ein weißer VW-Bus, abgestellt auf dem an der B 62 an der Heubrücke in Wissen liegenden Wanderparkplatz, wurde am Freitagnachmittag, 21. Juli 2023, zwischen 12:50 und 19:30 Uhr an der Heckstoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Wer Hinweise zu dem Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiwache Wissen unter der Telefonnummer 02742/ 9350 oder per Mail unter pwwissen@polizei.rlp.de zu melden.