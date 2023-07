Veröffentlicht am 23. Juli 2023 von wwa

VG ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Gäste aus der Partnerstadt Tarbes zu Gast in der Verbandsgemeinde

Eine Delegation aus der französischen Partnerstadt Tarbes, unter der Leitung von Beigeordnetem Roger-Víncent Calatayud, besuchte die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld. Damit folgte die fünfköpfige Delegation einer Einladung von Bürgermeister Fred Jüngerich anlässlich des Altenkirchener Schützenfestes. In seiner Begrüßungsansprache betonte Fred Jüngerich die Bedeutung des vor 60 Jahren geschlossenen Elysée-Vertrags und plädierte schlussendlich für einen gemeinsamen Einsatz für Frieden, Versorgungssicherheit und für einen respektvollen Umgang mit Natur und Umwelt.

Delegationsleiter Calatayud dankte für die Einladung und übermittelte die Grüße von Bürgermeister Gérard Trémège, der aufgrund eines internationalen Musikfestivals, welches am gleichen Wochenende in Tarbes stattfand, nicht selbst nach Altenkirchen kommen konnte. Neben einem Besuch im Kloster Marienstatt nahmen die französischen Gäste während des Aufenthaltes an allen Feierlichkeiten des Schützenfestes teil.