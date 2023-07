Veröffentlicht am 23. Juli 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN – DRK-Mitarbeiter für langjährige Betriebszugehörigkeit geehrt

Insgesamt 26 Beschäftigte, die ihren Ehrentag bereits im Jahr 2022 hatten, wurden durch den Präsidenten des DRK-Kreisverbandes Altenkirchen, Dr. med. Peter Enders (2. v. l.), den Kreisgeschäftsführer Marcell Brenner (1. v. l.), und dem Betriebsratsmitglied Michael Schüchen – selbst Jubilar – (hinten, 5. v. l.), für ihre langjährige Dienstzeit beim Deutschen Roten Kreuz geehrt. Hieran schlossen sich Anne Schneider, stellvertretende Kreisgeschäftsführerin und Leiterin Sozialer Service, Mike Matuschewski, Leiter Rettungsdienst, Hartmut Sarrazin, Disponent der Behindertenbeförderung, sowie Jasmin Außem, Personal-Sachbearbeiterin an.

21 der 26 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trafen sich auf Einladung des Präsidenten im DRK-Zentrum in Altenkirchen, um in einer gemeinsamen Feierstunde ihre Ehrung entgegen zu nehmen. Für ihren jahrzehntelangen Einsatz für das Rote Kreuz wurde so den Beschäftigten aus den Abteilungen: Behindertenbeförderung, Rettungsdienstes, PflegeService und der Verwaltung gedankt. „Wir sind froh und stolz, uns heute persönlich bei allen Mitarbeitenden für ihr langjähriges Engagement bedanken zu können.“, betont der Kreisgeschäftsführer Marcell Brenner. Foto: Thorsten Stahl

Geehrt wurden für:

10 Jahre: im Rettungsdienst: Jaqueline Hüsch, Tina-Louisa Wagner, Laura Zunder-Becker, Eva Meuler

in der Behindertenbeförderung: Elke Pankalla, Martina Becker, Waltraud Esser, Hans-Peter Schmidt, Ulrike Jung, Renate Häbel, Karin Volmer.

20 Jahre: im Rettungsdienst: Michael Schüchen, Jens Dietershagen, Thomas Groe, Jens Bähner, Rainer Kohl.

20 Jahre: in der Behindertenbeförderung: Astrid Heidrich

20 Jahre: im PflegeService: Petra Siedler

20 Jahre: in der Verwaltung: Petra Thiel

25 Jahre: in der Behindertenbeförderung: Petra Braun

30 Jahre: im Rettungsdienst: Dirk Rödder, Mario Benner

35 Jahre: Im Rettungsdienst: Toni Leidig, Iris Theis

35 Jahre: in der Verwaltung: Birgit Schreiner

40 Jahre: in der Behindertenbeförderung: Iris Denter