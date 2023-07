Veröffentlicht am 22. Juli 2023 von wwa

HAMM (Sieg) – Verkehrsunfall Hamm (Sieg) – Unfallbeteiligter stand unter Drogeneinfluss

Donnerstagvormittag, 20. Juli 2023, gegen 11.40 Uhr, ereignete sich in Hamm (Sieg) ein Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr die 58-jährige Fahrerin eines Pkw die Eintrachtstraße in Richtung Thalhauser Straße. An der Einmündung Eintrachtstraße / Thalhauser Straße beabsichtigte sie, nach rechts, in die Thalhauser Straße einzubiegen. Dort kam es zur Kollision mit einem von links kommenden, bevorrechtigt auf der Thalhauser Straße fahrenden, Motorroller. Der 40-jährige Fahrer des Kleinkraftrades erlitt Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer des Motorrollers unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Da auch ein entsprechender Schnelltest positiv reagierte, erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Quelle: Polizei