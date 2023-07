Veröffentlicht am 21. Juli 2023 von wwa

BRUCHHAUSEN – Jugendliche fahren mit Mietwagen 1.740 Kilometer durch die BRD

Freitagmorgen, 21. Juli 2023 wurde der Polizeiinspektion Linz ein Audi Q2 gemeldet, der auf der L 252 zwischen den Ortslagen Kretzhaus und Bruchhausen einen Unfall hat. Das Fahrzeug konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten unfallbeschädigt festgestellt werden, Personen waren nicht mehr vor Ort. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro beziffert. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Halter des 150-PS starken Audi ist eine Mietwagenfirma aus Berlin. Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen konnte der Sachverhalt ermittelt werden.

Ein 15-jähriger Jugendlicher aus NRW reiste bereits am Dienstag mit dem Zug nach Berlin, um dort das Fahrzeug zu mieten. Durch die Angaben falscher Personalien gelang es ihm, das Fahrzeug zu übernehmen. In den nachfolgenden Tagen fuhr der 15-Jährige von Berlin über Frankfurt nach Rheinland-Pfalz und überließ das Fahrzeug dabei mindestens vier weiteren Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 18 Jahren. Die Personen stammen aus dem Landkreis Neuwied. Durch die Jugendlichen wurde das Fahrzeug zwischen Dienstag und Freitag insgesamt 1.740 Kilometer im öffentlichen Verkehrsraum geführt, bevor das Fahrzeug am Freitagmorgen um 04:18 Uhr verunglückte. Die Personen sind der Polizei inzwischen namentlich bekannt. Gegen die insgesamt fünf Beschuldigten wurden Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verkehrsunfallflucht eröffnet. Quelle: Polizei