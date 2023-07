Veröffentlicht am 20. Juli 2023 von wwa

DIERDORF – Bewusstlose Person mit schweren Kopfverletzungen aufgefunden – Polizei bittet um Zeugenhinweise

Am späten Mittwochabend, 19. Juli 2023 erhielt die Polizeiinspektion Straßenhaus um 22:12 Uhr Kenntnis über eine bewusstlose Person in Dierdorf, Hohe Anwand. Bei Eintreffen der Polizei wurde der 24jährige Mann notärztlich versorgt. Der Verletzte ist zuvor durch einen Zeugen in der Straße Hohe Anwand, unmittelbar vor der Einmündung Hachenburger Straße unterhalb des Friedhofs, mit Kopfverletzungen aufgefunden worden. Im Anschluss an die Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der schwerverletzte Mann in ein Krankenhaus transportiert. Die Ursache zum Zustandekommen der Verletzung ist bisher unklar. Es kann zum jetzigen Zeitpunkt, so die Polizei, weder ein Sturzgeschehen noch eine Fremdeinwirkung ausgeschlossen werden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei