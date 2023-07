Veröffentlicht am 20. Juli 2023 von wwa

HASSELBACH – Verkehrsunfall auf der B 8 in Hasselbach

Mittwochvormittag, 19. Juli 2023, gegen 09.10 Uhr, ereignete sich in Hasselbach ein Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr die Fahrerin eines Pkw die Bundesstraße (B) 8, aus Richtung Altenkirchen kommend, in Fahrtrichtung Siegburg. An der Einmündung B 8 / Mehrbachstraße beabsichtigte sie, nach links, in die Mehrbachstraße abzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem, auf der B 8 fahrenden, entgegenkommenden Pkw. Die 59-jährige Unfallverursacherin wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Quelle: Polizei