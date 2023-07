Veröffentlicht am 20. Juli 2023 von wwa

MARENBACH – In Marenbach steht am Wochenende, von Freitag bis Montag, das traditionelle Schützenfest an

Am Freitagabend, 21. Juli beginnen die Festtage mit der Sommernachtsparty. Samstagabend, 22. Juli findet ab 20 Uhr die Königskrönung mit Königsball und der Band FohrFive satt. Die neue Königin ist Mara I. Der Sonntag, 23. Juli steht im Zeichen der Tradition. Ab 14 Uhr startet der Festumzug. Ab 15 Uhr gibt es ein Platzkonzert mit den Westerwaldklängen Asbacher Land. Am Montag, 24. Juli beginnt ab 11:30 Uhr der Traditionelle Frühschoppen. Ab 12:30 Uhr gibt es wieder das gemeinsame Mittagessen. Christoph Diels wird mit seiner Livemusik unterhalten. Udo Walterschen

Marenbach 2003 – Die neue Band „SMS“ geleitete musikalisch den neuen und alten Schützenkönig mit Gefolge, Fahnengruppe und Schützen ins hochsommerlich temperierte Festzelt des Schützenvereins „Im Grunde“ Marenbach-Oberirsen.

Zum Auftakt des 33. Schützenfestes standen die feierliche Krönung des neuen Schützenkönigs „Ralf I.“ und die Verabschiedung seines Vorgängers „Heinz-Gerd I. im Vordergrund.

Schützenmeister Manfred Engelbert dankte dem scheidenden Königspaar Heinz-Gerd I. Und Michaela Frorath sowie dem Kronprinzen und dem Schülerprinzen Stephan für ihre geleisteten Aktivitäten. Als Dank, Anerkennung und Erinnerung wurde ihnen der Erinnerungsorden überreicht.

Ralf Hopbach war bereits vor 22 Jahren schon einmal Schützenkönig der Grönner Schützen. Damals fiel der Festzug buchstäblich ins Wasser. In diesem Jahr habe er das Glück vor Hitze schwitzen zu dürfen. Beim diesjährigen Vogelschießen sei der Rekord der Schussabgabe um 26 übertroffen worden. Als neue Kronprinzessin begrüßte er Nadine Zeiler, die am Krönungstag auch noch ihren Geburtstag feierte, als neuen Schülerprinzen Florian Ackermann.

Musikalisch wurde die Krönungszeremonie begleitet durch den Gemischten Chor „Im Grunde“ Oberirsen unter der Leitung von Irmgard Nemitz und dem Vorsitz von Herbert Hassel. Schützen und Fahnengruppe boten ihre Ehrenbezeugung und präsentierten während der Schützenmeister den neuen Majestäten die Würdenketten umhängte. Unter dem Beifall der Thronpaare und der Schützen der anwesenden Gastvereine eröffnete das neue Königspaar Ralf I. und Beate mit einem Walzer den Ballabend. – wwa – Fotos: Archiv BK – Wolfgang Wachow

Fotos geben einen Rückblick auf die Schützenfeste in 1993 und 2003