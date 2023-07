Veröffentlicht am 20. Juli 2023 von wwa

OBERSTEINEBACH – Großbrand im Hotel in Obersteinebach – neun Löschzüge und 200 Kräfte im nächtlichen Einsatz

Nach Information des Einsatzleiters und Verbandsgemeindewehrleiter Björn Stürz erfolgte um 19:34 Uhr die Alarmierung B3.02 „Hotelbrand – Brennt Dachstuhl“. Noch vor dem Eintreffen (aufgrund mehrerer Anrufer) wurden vom Wehrleiter weitere Kräfte nachalarmiert und ein Bereitstellungsraum gebildet. Die 82 Gäste des Hotels hatten zu einem Großteil bereits das Hotel verlassen, weitere wurden durch die ersten Kräfte der Feuerwehr evakuiert, oder aus dem Gebäude gerettet. Eine Person musste durch den ebenfalls alarmierten Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt werden. Sie hatte sich Brandverletzungen zugezogen. Die weiteren Hotelgäste wurden im Einsatzverlauf durch einen eingerichteten Transfer in die Raiffeisenhalle Güllesheim transportiert und von der SEG Unterkunft und Verpflegung registriert und verpflegt. Die Unterbringung erfolgte im Verlauf der Nacht in umliegende Unterkünfte.

Nach weiteren Nachalarmierungen wurden unter dem Einsatzleiter, Björn Stürz, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, folgende Einsatzabschnitte gebildet: Abschnitt: Brandbekämpfung, mit zwei Unterabschnitten. Abschnitt: Wasserversorgung und Ausleuchtung. Abschnitt: Atemschutzlogistik. Abschnitt: Gesundheit, unter Beteiligung Leitender Notarzt, Organisatorischer Leiter, sowie verschiedener Schnelleinsatzgruppen (SEG) zur Versorgung, Betreuung und Transport der betroffenen Hotelgäste.

Die Kräfte der Feuerwehr führten an der Brandstelle eine umfassende Brandbekämpfung über Drehleiter und Strahlrohre im Außenangriff durch. Im Verlauf wurde die Brandbekämpfung auf einen Innenangriff mit mehreren Atemschutztrupps ausgeweitet. Aufgrund der bereits bei Eintreffen fortgeschrittenen Brandausbreitung auf weitere Gebäudeteile und die hierdurch vorliegende Beschädigung des Dachstuhls, konnten die Kräfte jedoch nicht alle Bereiche im Innenangriff begehen. Erschwert wurden die Maßnahmen der Feuerwehr sowie der Kräfte des DRK durch beengte Platzverhältnisse vor Ort sowie der massiv eingeschränkten Anfahrtswege. Zudem wurde aufgrund einer eingeschränkten Wasserversorgung ein Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen aufgebaut.

Die Nachlöscharbeiten dauerten bis zum frühen Morgen. Am Donnerstagvormittag wurde eine Brandnachschau durchgeführt. Für den Grundschutz wurde der Löschzug Flammersfeld an den Standort Oberlahr verlegt und in Wach-Bereitschaft gehalten.

Eingesetze Einheiten:

– Wehrleitung der VG Altenkirchen-Flammersfeld

Löschzug Horhausen

Löschzug Pleckhausen

Löschzug Flammersfeld

Löschzug Altenkirchen

ELW vom Löschzug Berod

Löschzug Puderbach

Löschzug Hümmerich

Löschzug Dierdorf

Löschzug Rengsdorf

SEG Transport

SEG Betreuung

SEG Verpflegung

DRK Rettungsdienst

LNA/ OrgL

BKI LK Altenkirchen

ELW 2 Lkrs. Altenkirchen

Gerätewagen Atemschutz Lkrs. Altenkirchen

Polizei Straßenhaus

Insgesamt waren 200 Kräfte im Einsatz.