Veröffentlicht am 23. Juli 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Steckbriefe der Gästeführer im Druiden.Hexen.SiegerLand

Michaela Stötzel aus Kirchen (Sieg): Als zertifizierte Gästeführerin liegen ihre Schwerpunkte auf Themenwanderungen und Wanderungen in Gewandung. Bei ihren Themenwanderungen ist es ihr ein besonderes Anliegen, die Wanderwege zu erkunden und die Sehenswürdigkeiten der schönen Region kennen zu lernen. Sie vermittelt Einblicke in die Vergangenheit und Gegenwart. Gehen Sie mit ihr auf eine Zeitreise und lassen sich verzaubern von Geschichten und Mythen aus der Region. Ebenso führt sie Wanderungen zu Halloween und Walpurgis durch. Hier geht es in erster Linie um Spaß und Fantasiereisen mit einem Augenzwinkern.

Schwerpunkte ihrer Gäste-/Wanderführungen: (Druidenstein/Kreuzweg, Führung Freusburger Mühle (Mühlenwanderweg), Themen-Kostümführung Druidensteinwanderweg, Kostümführung Burgenweg, Ottoturmweg, Halloween-Wanderung, Hexenwanderung und Hexenweg Friesenhagen weitere Führungen sind in Planung). Sie ist zertifizierte Gästeführerin

Sabine Fischer aus Brachbach: Ihre große Leidenschaft ist das Bewegen und Leben in der Natur. Von Kindesbeinen an ist sie dem Thema Bewegung sehr verbunden. Bewegung gehört zum Leben und es war nur logisch, dass sie einen Berufsweg gewählt hat, der mit Bewegung verknüpft ist. Nie hätte sie es in einem Büro ausgehalten. Diese Begeisterung für Bewegung, vor allem draußen in der wunderschönen Natur, gebe sie sehr gerne weiter. Die Verknüpfung von Bewegung, Kultur und Genuss gehört für sie dazu. Gerne geht sie mit ihren Gästen zu Aussichtspunkten (z.B.Ottoturm), Sehenswürdigkeiten (z.B.Druidenstein), Besucherbergwerk Josefsglück und versucht dies (wenn sich die Möglichkeit ergibt) mit entsprechenden kleinen Kulinarischen Genüssen zu verbinden. (zb. Grubenwanderweg mit Besuch des Backhauses in Brachbach und einer Einkehr vor Ort.)

Sie ist zertifizierte Gästeführerin, Wanderleiterin DAV, Nordic Walking Instruktor, Sport- und Gymnastiklehrerin, Physiotherapeutin, Erlebnispädagogin. Ihre Schwerpunkte der Gäste- und Wanderführungen: Wanderführung über den Grubenwanderweg Brachbach, Natur- und Landschaftsführung durch den Höhwald oder Teile des Giebelwaldes

Birgitta Weier aus Niederfischbach: Als zertifizierte Wander- und Gesundheitsführerin liegen ihre Schwerpunkte auf Führungen und Themenwanderungen in der Natur sowie Wandern mit einem gesundheitlichen Aspekt. Bei ihren Wanderungen ist es ihr ein großes Anliegen den Gästen die schöne Region mit ihren rauen, aber auch schönen Seiten nahe zu bringen. Sie besucht historische Plätze, dazu gib es Geschichte und natürlich auch Geschichten. Oder man genießt zur Entspannung die großartigen Aussichten. Neuerdings ist sie auch zertifizierte Gästeführerin. Es ist ihr wichtig auch die historischen Bauwerke wie z.B. den „Siegerländer Dom“ in Niederfischbach und den Bergbau mit seiner dazu gehörigen Geschichte den Gästen nahe zu bringen. Die Wanderungen und Führungen finden hauptsächlich in und um Niederfischbach statt.

Sie ist DWV-Wanderführerin, zertifizierte Gesundheitswanderführerin, zertifizierte Gästeführerin, zertifizierte Natur und Landschaftsführerin der Eifel. Ihre Schwerpunkte der Gäste- und Wanderführungen:

Natur- und Landschaftsführungen durch den Giebelwald vorbei an historischen Plätzen, Führungen um und im Siegerländer Dom, Wanderführung in Anlehnung an den Hexenweg. Geführte Wanderungen bis 20 Kilometer.

Susanne Wilmsen aus Kirchen-Freusburg: Seit mehr als 30 Jahren arbeitet sie als zertifizierte Trainerin u.a. im Gesundheitssport, hier Reha – und Präventivbereich. Als Erlebnispädagogin seit 20 Jahren mit unterschiedlichen Gruppen, wie Schulklassen, Familien, Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen hauptsächlich in der Natur. Die Bewegung unter freiem Himmel, z.B. Wandern, Nordic Walking, Radfahren, Abenteuer erleben ist die beste Medizin überhaupt. Bei ihren Aktionen als Gästeführerin stehen Spaß, Wissen, moderate Bewegung, ein Gemeinschaftsgefühl und Begeisterung an erster Stelle. Die spannende Geschichte lebt! Deshalb baut sie gerne Elemente aus der Erlebnis- und Waldpädagogik ein. Hier dürfen Humor und Spontanität nicht fehlen. Ein Themenschwerpunkt bezieht sich auf den Freusburger Ortskern und das Burgaußengelände. Sie selbst ist gebürtige Freusburgerin und seit vielen Jahren Kooperationspartnerin der Jugendherberge Freusburg. Ihre Wanderungen im Giebelwald und Umgebung mit dem vielfältigen Streckenangebot führt an historische Plätze, wie z.B. dem Bergbau und weiten Ausblicken ins Tal. Da sie seit mehreren Jahrzenten in diesem wunderbaren Waldgebiet ihre Runden dreht, kann sie wohl behaupten:

Das ist ihr Wohnzimmer! Sie ist zertifizierte Gästeführerin, Erlebnispädagogin, Reha und Präventivtrainerin. Schwerpunkte ihrer Gäste- und Wanderführungen: Historische Führung direkt im Freusburger Ortskern und um die Freusburg, Historische Natur- und Landschaftsführung durch den Giebelwald

Susanne Steiner aus Kirchen (Sieg): Als zertifizierte Gästeführerin liegen ihre Schwerpunkte bei Themenwanderungen und Wanderungen in Gewandung zusammen mit Michaela Stötzel. Bei den Themenwanderungen ist es ein besonderes Anliegen, die hiesigen Wanderwege vorzustellen und die Sehenswürdigkeiten der schönen Region zu zeigen. Hierzu vermittelt sie Einblicke in die Vergangenheit und Gegenwart. Sie führen auch Wanderungen zu Halloween und Walpurgis durch. Hierbei handelt es sich in erster Linie um Spaß und Fantasiereisen. Sie ist zertifizierte Gästeführerin. Schwerpunkte ihrer Gäste- und Wanderführungen: Zusammen mit Michaela Stötzel Themen-Kostümführungen bei der Hexenwanderung um den Ottoturm, beim Burgenweg, bei der Halloweenwanderung; geführte Wanderungen auf dem Hexenweg in Friesenhagen.

Hubertus Hensel aus Kirchen (Sieg): Als zertifizierter Gästeführer liegen seine Schwerpunkte auf der Kultur-, Industrie- und Sozialgeschichte des hiesigen Raumes. Was bewegte und prägte die Menschen vor 200 Jahren und wirkt bis heute nach? – das interessierte ihn immer besonders und so erfahren seine Gäste viel über diese spannenden Momente der Geschichte, geschmückt mit Geschichten und Anekdoten. Er wird über die Entwicklung seit dem Beginn des Bergbaus sprechen ebenso wie über das Werden der Lokomotivfabrik im Jungenthal, über die Veränderungen, ob durch den Eisenbahnbau oder in der Vereinskultur. Er ist zertifizierter Gästeführer. Schwerpunkte seiner Gästeführungen: Führung durch das Museum in Kirchen, Historischer Rundgang durch Kirchen.