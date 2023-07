Veröffentlicht am 20. Juli 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Ausstellung von Guido Kettner entführt auf alle Kontinente – Kreisverwaltung zeigt Werke des Brachbacher Fotografen

Zur Vernissage der Ausstellung hatte Landrat Dr. Peter Enders am Mittwoch, 19. Juli, um 18 Uhr Interessierte in die Kreisverwaltung eingeladen. Die Kreisverwaltung Altenkirchen freue sich, erstmals im Rahmen der Reihe „Kunst und Kultur“ eine Ausstellung des Brachbachers Guido Kettner präsentieren zu dürfen. Vom 17. Juli bis 28. August hängen über 50 großformatige Fotos im Kreishaus. Nach der Begrüßung durch Landrat Dr. Peter Enders sprach die Laudatorin Dr. Corinna Nauck, Direktorin des Museums in Wilnsdorf.

Kettner ist selbständiger Forstwirt und Fotograf, Weltenbummler und vor allem ein riesengroßer Menschen- und Naturfreund. Der Titel „Ruanda erzählt & die sieben Kontinente“ deutet darauf hin, wohin die Reise geht: Einmal rund um den Globus. Überall hat der Siegerländer schon seine Kamera gezückt und Menschen und Landschaften in beeindruckenden Aufnahmen festgehalten. Kettner hat unter anderem Expeditionen in Ruanda, in der Antarktis oder in Alaska begleitet. Mehrere Reisen führten ihn entlang der Datumsgrenze in die Südsee.

Dennoch ist der Brachbacher ein zutiefst heimatverbundener und bodenständiger Mensch. Das zeigt auch sein „SiHöGi“-Projekt, was für Siegtal-Höhwald-Giebelwald steht. Daher gehören auch Vortragsreihen an Schulen in der Region zu seiner Arbeit. Fotos: Diana und Renate Wachow