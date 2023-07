Veröffentlicht am 23. Juli 2023 von wwa

MAINZ – Kommunen von Kosten freistellen, Ankerzentren und Residenzpflicht – Landesaufnahmegesetz: FREIE WÄHLER forderten sechs Punkte in Entschließungsantrag – Ampelregierung und AfD lehnen ab

Der stetige Zugang von Menschen, die nach Deutschland und dann nach Rheinland-Pfalz flüchten und hier Aufenthalt erhalten, erfordert weitere Maßnahmen der Unterstützung der Kommunen, die letztlich für die Unterbringung zuständig sind. In der Anhörung der kommunalen Spitzenverbände im Innenausschuss des Landtags zur Änderung des Landesaufnahmegesetzes (6. Juli) wurden die aktuellen Probleme noch einmal deutlich herausgearbeitet. Bund und Länder hatten im Mai vereinbart, bis November 2023 klären zu wollen, wie die zukünftige Beteiligung des Bundes ausgestaltet werden kann. Joachim Streit, Vorsitzender der FREIE WÄHLER-Landtagsfraktion: „Ein Abwarten bis November ist wenig zielführend und verschärft die Situation angesichts weiter steigender Zuwanderungszahlen noch zusätzlich. Aus Sicht der Länder und Kommunen bedarf es einer zeitnahen und zukunftsfesten Regelung, bei der sich die finanzielle Unterstützung des Bundes an den Zugangszahlen der Geflüchteten orientiert. Die Kommunen sind am Limit.“

Daher hatte die FREIE WÄHLER-Landtagsfraktion einen Entschließungsantrag in die 48. Plenarsitzung eingebracht, der folgende Punkte enthält: