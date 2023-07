Veröffentlicht am 20. Juli 2023 von wwa

OBERSTEINEBACH – Gebäudebrand in Obersteinebach – 82 Personen evakuiert

Mittwochabend, 19. Juli 2023, gegen 19:40 Uhr Zeit wurde von die integrierte Leitstelle Montabaur der Brand eines Dachstuhls eines Hotels in Obersteinebach gemeldet. Die Polizei Straßenhaus, Feuerwehren der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld und Rettungsdienst durch alarmiert. Der Brand war bis Mitternacht noch nicht vollständig unter Kontrolle, die Löscharbeiten dauern noch an. Teile des Dachstuhls und des Gebäudes sind durch die Brandeinwirkung einsturzgefährdet und können durch die Feuerwehr zwecks erforderlicher Löschmaßnahmen nicht vollumfänglich betreten werden. Durch den Brandrauch wurde ein Mitarbeiter des Hotels mittelschwer verletzt, durch den Rettungsdienst behandelt und ins Krankenhaus gebracht. 82 Hotelgäste wurden durch die Feuerwehr aus dem Hotel geführt und zunächst in der Raiffeisenhalle in Güllesheim untergebracht. Zur Brandursache können aktuell von der Polizei keine Aussagen gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an. Quelle: Polizei