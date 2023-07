Veröffentlicht am 19. Juli 2023 von wwa

BACHENBERG – Kennzeichendiebstahl in Bachenberg

In der Zeit zwischen Montagnachmittag, 17. Juli 2023, 17.20 Uhr, und Dienstagabend,Juli 2023, 19.00 Uhr, kam es in Bachenberg, in der Schulstraße, zu einem Diebstahl. Unbekannte Täter entwendeten von einem geparkten Ford das vordere amtliche Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk BOT. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise. Quelle: Polizei