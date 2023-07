Veröffentlicht am 22. Juli 2023 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Bildungsveranstaltung der KAB St. Elisabeth Birken-Honigsessen

Die KAB St. Elisabeth lädt im Rahmen ihrer Bildungsveranstaltungen in diesem Jahr zu einer Fahrt nach Maria Laach ein. Abfahrt wird am Samstag, dem 16.09.2023 um 8:00 Uhr ab der Bushaltestelle „Zur Alten Kapelle“ in Birken-Honigsessen sein. Danach besteht die Zusteigemöglichkeit an allen weiteren Haltestellen in Fahrtrichtung Wissen. Informationen zum Programm und Gestaltungsmöglichkeiten vor Ort werden noch bekanntgegeben. Die Rückfahrt ist für 18:00 Uhr festgelegt.

Die Messdienerinnen und Messdiener im Seelsorgebereich Obere Sieg sind zur Kostenfreien Teilnahme eingeladen. Es gelten folgende Kostenregelungen: Fahrpreis und Eintritte vor Ort (bei verbindlicher Anmeldung zu entrichten): Mitglieder 20,00 €, Nicht Mitglieder 25,00 €, Kinder in Begleitung bis einschließlich 14 Jahren fahren kostenfrei mit.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, entscheidet das Datum der Anmeldung über die Teilnahme. Weitere Information und Anmeldung bei: Veronika Herzog 02742-8559 Christine Hombach 02742-8253