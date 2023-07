Veröffentlicht am 22. Juli 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Warten hat sich gelohnt: Neue Halle für Kids der Marienschule im Bau

Dem Abriss der alten Halle im Herbst vergangenen Jahres folgte der Spatenstich für die neue Turnhalle: An der Marienschule in Neuwied wird zurzeit kräftig gebaut. Gut zehn Jahre war das 1953 errichtete ursprüngliche Gebäude wegen eines Mangels in der Dachkonstruktion teilweise gesperrt, jetzt können sich die Kids so langsam wieder auf eine eigene Turnhalle freuen. Läuft alles nach Plan, ist im zweiten Quartal 2024 Eröffnung. Bis dahin entsteht eine eingeschossige, barrierefreie sogenannte Einfeldsporthalle mit rund 700 Quadratmetern Grundfläche (etwa 460 Quadratmeter Halle und 260 Quadratmeter Sozialbereich inklusive Umkleide, Sanitäranlagen, Lagerfläche, Technik) und einer Mindesthöhe von 5,50 Metern. Die Planung sieht zudem vor, dass dem Schulhof so viel Freifläche wie möglich bleiben wird. Foto: Stadt Neuwied/Maxie Meier