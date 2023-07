Veröffentlicht am 22. Juli 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Verwaltungsfachangestellte im Kreis Altenkirchen legten ihre Prüfungen ab

Nach einer dreijährigen Ausbildung in den Verwaltungen im Kreis Altenkirchen sowie der Verbandsgemeindeverwaltung Hachenburg, der berufsbildenden Schule in Wissen und am kommunalen Studieninstitut konnten 17 Auszubildende ihre Prüfungen zu Verwaltungsfachangestellten erfolgreich ablegen. Damit erhalten die Verwaltungen im Kreis Altenkirchen und der Verbandsgemeinde Hachenburg künftig Verstärkung in der Aufgabe Bürger und kommunale Räte fachlich kompetent zu beraten und zu unterstützen.

Nach Überreichung der Schulzeugnisse durch die Klassenlehrerin Britta Caro-Longerich (BBS Wissen) erhielten die Prüflinge unter dem Vorsitz des Prüfungsausschussvorsitzenden Frank Schneider ihre Prüfungszeugnisse der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) des Landes Rheinland-Pfalz.

Folgende Auszubildende freuen sich über ihren erfolgreichen Abschluss:

Emma Marie Berndt Verbandsgemeindeverwaltung Daaden-Herdorf; Angelika Breder Kreisverwaltung Altenkirchen; Denise Breit Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld; Michelle Dridiger Verbandsgemeindeverwaltung Hamm (Sieg); Mariella Gilles Verbandsgemeindeverwaltung Wissen; Vanessa Giesbrecht Verbandsgemeindeverwaltung Wissen; Veronika Kaczynski Verbandsgemeindeverwaltung Hamm (Sieg); Julia Krumbeck Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen; Gladys Litke Verbandsgemeindeverwaltung Hachenburg; Sina Metz Verbandsgemeindeverwaltung Daaden-Herdorf Michelle Müller Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld; Nele Marie Müller Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf-Gebhardshain; Christian Platte Kreisverwaltung Altenkirchen; Marie Rüttel Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld; Marie Schumacher Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf-Gebhardshain; Luisa Stark Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen; Anna Vedder Kreisverwaltung Altenkirchen. Foto: Kerstin Hassel-Seifen