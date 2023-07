Veröffentlicht am 21. Juli 2023 von wwa

KOBLENZ – Dr.-Ing. Martin Schäfer als Professor für Baustatik an die Hochschule Koblenz berufen

Die Hochschule Koblenz freut sich, Dr.-Ing. Martin Schäfer als Professor für Baustatik am Fachbereich bauen-kunst-werkstoffe begrüßen zu dürfen. Schäfer, der bereits seit dem Wintersemester 2022 als Vertretungsprofessor für die Hochschule tätig ist, wird seine neue Position ab dem kommenden Wintersemester antreten.

Der 41-jährige Diplom-Ingenieur verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Bereich des Bauwesens. Nach seiner Ausbildung zum Tischlergesellen absolvierte er zwei Studiengänge des Bauingenieurwesens an der Hochschule Koblenz und der Technischen Universität Kaiserslautern. Im Anschluss arbeitete er sowohl in der Industrie als auch an verschiedenen wissenschaftlichen Institutionen und promovierte an der Technischen Universität Kaiserslautern.

Für die Hochschule Koblenz war Schäfer schon als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Lehrbeauftragter tätig. Er sammelte außerdem wertvolle Erfahrungen als Tragwerksplaner und Projektleiter in renommierten Ingenieurgesellschaften und verantwortete Projekte im konstruktiven Ingenieurbau. Zuletzt war er als Leiter Product & Process Engineering bei der Herchenbach Industrial Buildings GmbH in Hennef tätig.

„Ich möchte einen wertvollen Beitrag zur Ausbildung der Studierenden leisten und dabei einen Raum schaffen für Austausch, Vertrauen und Wertschätzung“, betont der Experte auf dem Gebiet des Bauingenieurwesens. In Kooperation mit dem Mittelstand der Bauindustrie will Schäfer zudem Forschungs- und Entwicklungsprojekte realisieren und so zur Weiterentwicklung der Bauindustrie beitragen.

Foto: Von links: Hochschulpräsident Prof. Dr. Karl Stoffel und Prof. Dr.-Ing. Martin Schäfer (Foto: Hochschule Koblenz/Lisek)