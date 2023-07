Veröffentlicht am 21. Juli 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Biogarten, PC-Sprechstunde, Abenteuer Heimat, Kochkurs für Kids: Aktuelle Angebote aus dem Kreishaus

Aus dem Altenkirchener Kreishaus kommen für die nächsten Wochen neue Angebote der Kreisjugendpflege und der Kreisvolkshochschule: Selbstversorgung im Biogarten: Am Dienstag, 1. August, startet die Kreisvolkshochschule Altenkirchen den aktuellen Online-Kurs „Dein Biogarten – Selbstversorgung in der zweiten Jahreshälfte“. Dabei geht es um die Vorbereitung des Spätsommers und des Herbstes, um auch in der zweiten Jahreshälfte eine gute Ernte einbringen und Freude an Blühendem haben zu können. Im Mittelpunkt stehen der Anbau spätsommerlicher und herbstlicher Gemüsesorten, die Planung des Winters, die Pflanzung von Stauden und die Pflege des Bodens im Sinne der Permakultur. Dazu gibt es viele Tipps und Tricks für die Praxis. Beinhaltet sind sieben umfangreiche schriftliche Tutorials – der Versand erfolgt alle zwei Wochen per Mail – mit Hinweisen zu anfallenden Arbeiten rund um den Gemüseanbau und den Biogarten, Fotos zu Arbeitsschritten, Geräten und Pflanzen sowie Buch- und Website-Empfehlungen. Der Kurs läuft über drei Monate und wird von der Wildpflanzen- und Heilkräuterpädagogin Julia Hilgeroth-Buchner geleitet. Es besteht keine Präsenzpflicht am Bildschirm. Das erste Tutorial wird am Dienstag, 1. August verschickt, das letzte am 24. Oktober. Die Teilnahme kostet 30 Euro. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule entgegen: E-Mail: kvhs@kreis-ak.de, Tel.: 02681-812212

Kostenfreie Computersprechstunde: Probleme, Apps auf dem Handy zu installieren? Ist die E-Mail echt oder eine Betrugsmasche? Läuft Facetime auch auf dem Samsung-Gerät? Für all diejenigen, die solche oder ähnliche Fragen zu einem bestimmten Programm haben oder spezielle EDV-Probleme, die sie alleine nicht lösen können, bietet die Kreisvolkshochschule am Freitag, 4. August, 16 bis 18 Uhr, die nächste Computersprechstunde an. EDV-Fachfrau Kitja Müller steht dann in der Volkshochschule, telefonisch oder online beratend zur Seite. Der Schwerpunkt liegt dabei zunächst auf dem Umgang mit dem PC, dem Smartphone und dem Tablet sowie grundlegenden Office-Anwendungen. Die Sprechstunde bietet die Möglichkeit, sich für individuelle Fragen rund um tragbare digitale Endgeräte ein individuelles Beratungszeitfenster zu buchen. Dazu meldet man sich im Vorfeld zu einem passenden Termin, circa 30 bis 45 Minuten, bei der Kreisvolkshochschule an. Die Computersprechstunde ist im 14-tägigen Rhythmus, jeweils freitags von 16 bis 18 Uhr geplant, die übernächste Sprechstunde findet dann am Freitag, 18. August, statt. Anmeldungen: E-Mail: kvhs@kreis-ak.de, Tel.: 02681-812212

Abenteuer Heimat – Lahrer Herrlichkeit oder Wortelkamps „im Tal“: Im Rahmen der Reihe „Abenteuer Heimat“ bieten Kreisvolkshochschule Altenkirchen und Westerwald-Sieg-Tourismus am Sonntag, 6. August, gleich zwei Erlebnis-Nachmittage zur Auswahl an. Start ist jeweils um 14.30 Uhr, die Teilnahme kostet jeweils 5 Euro. Eine Möglichkeit ist der Besuch der Lahrer Herrlichkeit: Eine wunderschöne Landschaft präsentiert sich den Besuchern. Interessante Sehenswürdigkeiten erzählen von Ereignissen, Land und Leuten. Die Exkursion unter der Leitung von Roswitha Fischer führt über den alten Bahndamm nach Burglahr, vorbei am Alvenslebenstollen, der Kapelle Maria Heimsuchung, der Bannmühle zum Burgfried der Burg Lahr. Zurück zum Ausgangspunkt geht es über Oberlahr an der Femelinde, den Lusthof und den Besonderheiten in Oberlahr vorbei.

Geplant sind rund 2,56 Stunden. Treffpunkt: Bushaltestelle Bürdenbach, Westerwald-Treff (Bürdenbach-Bruch, In der Huth 1). Die Alternative ist der Skulpturenpark und das Landschaftsraum „im Tal“. Auf Initiative des Bildhauers Erwin Wortelkamp ist seit 1986 die Anlage „im Tal“ entstanden. Sie umfasst ein Areal von 10 Hektar, das über 50 internationale Künstler, Architekten und Landschaftsarchitekten gestaltet haben. Die private, der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellte Anlage, erschließt sich dem an Kunst interessierten Besucher durch einen circa dreistündigen Gang durch diesen Landschaftsraum. Treffpunkt: Schulstraße in Hasselbach. Anmeldungen: E-Mail: kvhs@kreis-ak.de, Tel.: 02681-812212

Tacos, Salsa, Guacamole – Kids-Kochkurs am 30. September: Die Kreisjugendpflege Altenkirchen bietet im Rahmen der interkulturellen Woche 2023 einen Themenkochkurs für Kinder an. Diesmal dreht sich alles um die mittelamerikanisch-mexikanische Küche. Der Kurs findet am Samstag, 30. September, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr in Wissen statt. Alle Speisen und Snacks werden vegetarisch und frisch zubereitet – und gesund sind sie natürlich auch. Die Teilnahme kostet 15 Euro. Interessierte Jungköche im Alter von 8 bis 12 Jahren können sich ab sofort anmelden: E-Mail: jennifer.weitershagen@kreis-ak.de, Tel.: 02681-812541