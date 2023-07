Veröffentlicht am 21. Juli 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Volkshochschulen im Landkreis stellen gemeinsames Programm für die zweite Jahreshälfte vor

Wieder einmal ist es geschafft: Das neue Programm der Volkshochschulen im Landkreis Altenkirchen ist online. Wissensdurstige und Lernhungrige können nun bequem von zu Hause aus im Internet unter vhs.kreis-ak.eu im Programm stöbern, sich zu allen Kursen informieren und anmelden.

Bei mehr als 400 Kursen kreisweit auf 120 Seiten heißt es zunächst: Überblick verschaffen! Im neuen Programm haben sowohl Onlineangebote als auch Kurse in Präsenz ihren Platz gefunden. Am Fotoworkshop teilnehmen, sich mit den Geheimnissen der Kräuterapotheke beschäftigen, Sprachen lernen, unter fachkundiger Begleitung touristische Highlights im Kreis erkunden oder doch einen Online-Computerkurs buchen? Die Volkshochschulen bieten wie gewohnt ein breites Spektrum an Bildungsangeboten „direkt vor der Haustür“ wie wohl keine zweite Institution im Landkreis. Mit dieser breit gefächerten Palette startet die Kreisvolkshochschule in das zweite Halbjahr 2023.

Wie im vergangenen Jahr sind alle Angebote an allen Standorten im Landkreis Altenkirchen in einem Heft zu finden. Die beiden eigenständigen Volkshochschulen Herdorf und Betzdorf-Gebhardshain präsentieren ihre Veranstaltungen wieder gemeinsam mit denen der Kreisvolkshochschule Altenkirchen und ihren Außenstellen, so finden Interessenten alles auf einen Blick.

Wie immer mehr Volkshochschulen im Land hat sich auch in Altenkirchen bereits 2020 entschieden, das Kursprogramm nicht mehr zu drucken. Die Vorteile liegen auf der Hand: weniger Kosten für Layout, Herstellung und Versand, stattdessen der nachhaltige Verzicht auf eventuell zurückbleibende Stapel von Papier. Bei Änderungen lassen sich Inhalte, Termine oder Informationen leichter korrigieren. Anmelden kann man sich ab sofort: online, schriftlich oder direkt in der Volkshochschule.

Kontakt: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Web: vhs.kreis-ak.eu, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de – Tel.: 02681 – 812211. Über den beigefügten QR-Code oder den folgenden Link geht es direkt zum Halbjahresprogramm: https://vhs.kreis-ak.eu/aktuelles/von-a-wie-aquarell-bis-z-wie-zumba.html

Foto: Stellen das neue Angebot vor (vorne, von links) Virginia Schäfer (VHS Betzdorf-Gebhardshain), Julia Hauptmeier (VHS Altenkirchen-Flammersfeld), stehend (von links): Bernd Kohnen (KVHS Altenkirchen), Christiane Knautz (VHS Wissen) und Ilona Wendt (VHS Hamm). (Foto: Christina Heimlich)