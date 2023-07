Veröffentlicht am 21. Juli 2023 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – BARMER schaltet Hotline für Urlauber

Die BARMER in Rheinland-Pfalz und im Saarland hat ab sofort eine Hotline für Urlauber geschaltet, über die Tipps und Hinweise für eine gesunde Reise eingeholt werden können. „Bereits vor Reisebeginn können mit Hilfe unserer Hotline Vorkehrungen getroffen werden, um Krankheiten und Unfällen vorzubeugen. So ist in vielen Fällen eine Auffrischung von Schutzimpfungen sinnvoll. Zudem können Interessierte Informationen über Gesundheitsrisiken einholen, die eventuell am Reiseziel bestehen“, sagt Dunja Kleis, Landesgeschäftsführerin der BARMER in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Der Teledoktor der Krankenkasse gebe auch Hinweise, wie sich lange Reisen gut verkraften lassen. Chronisch Kranke könnten sich bei fachkundigen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern informieren, was es vor oder während der Reise zu beachten gelte. Weitere Fragen seien unter anderem der richtige Versicherungsschutz oder wo man im Ernstfall medizinische Hilfe im Ausland erhalte. Die Hotline der BARMER für Urlauber sei täglich von 6 bis 24 Uhr unter der kostenlosen Rufnummer 0800 3333 500 erreichbar. Sie stehe grundsätzlich allen Interessierten und Versicherten offen, nicht nur denen der BARMER.