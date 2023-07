Veröffentlicht am 21. Juli 2023 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – 78er Abiturienten spenden an Förderverein des Westerwald-Gymnasiums

Da hat sich das Feiern doch gelohnt: Ganze 45 Jahre liegt der gemeinsame Abschluss am Westerwald-Gymnasium zurück. Genau 45 ehemalige Schülerinnen und Schüler des Altenkirchener Westerwald-Gymnasiums waren aus diesem Anlass nach Weyerbusch gekommen, um gemeinsam zu feiern und in Erinnerungen zu schwelgen. Positiver Nebeneffekt: Die Gymnasiasten des Jahrgangs 1978 erwirtschafteten mit ihrem Festabend einen Überschuss von genau 828 Euro. Stellvertretend für die damaligen Abiturienten übergaben Landrat Dr. Peter Enders (Mitte) und Dorothee Hermes-Malmedie (rechts) an den Vorsitzenden der Freunde und Ehemaligen des Westerwald-Gymnasiums Altenkirchen e.V., Torsten Löhr. (Foto: Andreas Schultheis)