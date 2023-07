Veröffentlicht am 21. Juli 2023 von wwa

MEHREN – Abenteuer Heimat: Ponywandern rund um Mehren

Entspannt und weit weg von der Hektik unserer modernen Zeit geht „Abenteuer Heimat“ in die nächste Runde: Das Angebot von Kreisvolkshochschule Altenkirchen und Westerwald-Sieg-Tourismus macht Station in Mehren. Gleich zwei Ponywanderungen werden am Samstag/Sonntag, 29./30. Juli mit den Packponys Nele und Felix angeboten. Beginn ist jeweils um 14.30 Uhr. Heike Wulsch, zertifizierte Gästeführerin, begleitet die Gruppe mit jeweils maximal sechs Personen als ortskundige Wanderführer und gibt wertvolle Informationen zur Natur und Umgebung. Über den Treffpunkt in Mehren wird nach der Anmeldung informiert. Die Wanderung dauert circa drei Stunden. Da die Ponys kurze Beine haben, ist das gemeinsame Wandertempo eher gemütlich. Die Teilnahme kostet für Erwachsene 25 Euro und für Kinder 15 Euro. Anmeldungen nimmt die Geschäftsstelle der Kreisvolkshochschule Altenkirchen entgegen: Tel.: 02681-812211, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de. Foto: Heike Wulsch