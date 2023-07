Veröffentlicht am 21. Juli 2023 von wwa

NEUWIED – Der Neuwieder Wassersportverein bietet Kanukurs für Anfänger

Der Neuwieder Wassersportverein (NWV) bietet einen weiteren Kanukurs für Anfänger an, der am Montag, 24. Juli 2023 beginnt und am Mittwoch, 09. August 2023 endet. Gepaddelt wird jeweils montags und mittwochs in der Zeit von 18 bis 20 Uhr. Treffpunkt ist um 17.45 Uhr am vereinseigenen Bootshaus in der Rheinstraße 80 (direkt an der Rheinbrücke). Die Kosten für Erwachsene betragen 50 Euro und für Kinder und Jugendliche entfallen die Kursgebühren. Voraussetzung für die Teilnahme ist die Vorlage oder Bestätigung über das Schwimmabzeichen in Bronze (Freischwimmer). Die erforderlichen Utensilien, wie Boote, Paddel sowie Schwimmwesten werden von Vereinsseite gestellt. Nach Kursende findet ein gemeinsames Abschlussgrillen am Bootshaus statt. Anmeldungen werden ab sofort vom verantwortlichen und lizenzierten Trainer, Volker Strohe, unter 0171-1788005 oder per Mail an rbermel@gmx.de entgegen genommen.