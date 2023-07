Veröffentlicht am 20. Juli 2023 von wwa

OBERIRSEN – Illegale Entsorgung in der Gemarkung Oberirsen, in Nähe der L 276

Die örtliche Ordnungsbehörde wurde am Montag, 17. Juli 2023 über eine Ablagerung von Restmüllabfällen informiert. Die Restmüllabfälle bestanden unter anderem aus einer Matratze, einem Schminkkoffer sowie der Verpackung eines Controllers für eine Spielekonsole. Die illegale Ablagerung wurde im Bereich der L 276 von Weyerbusch in Richtung Windeck-Leuscheid gemeldet, an einem Waldweg, 20 Meter von der L 276 entfernt. Sollten Bürgerinnen oder Bürger Hinweise auf den Verursacher geben können, so wird um Kontaktaufnahme unter 02681-850 gebeten. Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld -örtliche Ordnungsbehörde-