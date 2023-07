Veröffentlicht am 21. Juli 2023 von wwa

NEUWIED – SPD-Arbeitskreis Klima an der Wied – Mitglieder sind für ein Hochwasserschutzkonzept für die Wied

Knapp zwei Jahre sind seit der verheerenden Flutkatastrophe im Ahrtal vergangen. Die Aufarbeitung der Ereignisse sind noch lange nicht abgeschlossen. Eines ist jedoch sicher, durch die zunehmende Erderwärmung werden Hochwasser- und Starkregenereignisse zukünftig häufiger und intensiver. Grund genug für den Arbeitskreis Klima der Neuwieder SPD sich die Wied im Mündungsbereich genauer anzusehen. Das Land Rheinland-Pfalz hat die Wied ab Altenkirchen als Gewässer mit potentiellem signifikantem Hochwasserrisiko eingestuft. Das bedeutet, dass für diese gefährdeten Gebiete Hochwasserrisikokarten erstellt wurden. Anhand dieser Karten hat der Arbeitskreis unter der Leitung von Stefanie Stavenhagen den Flussverlauf der Wied ab Nodhausen in Richtung Wiedmündung in Irlich in Augenschein genommen. Dieses Gebiet ist ein Hochwasserrisikogebiet sowohl für den Rhein als auch für die Wied.

Dass in diesem Gebiet das Großprojekt Rasselstein-Quartier mit bis zu 1.700 Wohneinheiten entstehen soll, bedarf einer sehr vorausschauenden Planung, die die SPD Neuwied auch weiterhin konstruktiv und verantwortungsvoll begleiten wird.